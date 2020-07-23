Башкирские нефтяники выпустили 100 тысяч мальков стерляди в водоемы республики

— Наука определила три вида трудновосполнимых водных биоресурсов — это стерлядь, щука и сазан. Сегодня стерлядь привезли из города Южно-Уральск, популяция наша — камско-бельская. Мы определяем места для зарыбления, ориентируясь на браконьерские уловы. Если там стерлядь вылавливают, значит есть хорошая кормовая база для рыбы. Поэтому мы стараемся выпускать именно туда, чтобы как можно больше рыбы прижилось в водоеме, — отметила заместитель начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РБ Средневолжского территориального управления Росрыборовства Людмила Скворцова.