Башкирские нефтяники выпустили 100 тысяч мальков стерляди в водоемы республики

Posted 23 июля 2020,, 10:35
Published 23 июля 2020,, 10:35
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В водоемы Башкирии выпустили почти 100 тысяч мальков стерляди. Этот важный шаг в сфере поддержания водных биоресурсов республики был сделан компанией «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»).
Водные объекты по восполнению биологических ресурсов были определены для «Башнефть-Добычи», согласно заключению Росрыболовства, основанного на методике, разработанной научно-исследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяйства имени Л. Берга. Места выпуска согласованы с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по республике.
Так, в реку Белую в уфимском микрорайоне Затон выпустили более 17 тысяч мальков. Еще 54 тысячи сеголеток стерляди обрели новую жизнь в реке Белой близ Нижнекамского водохранилища у деревни Староянзигитово в Краснокамском районе. Остальные 26 тысяч мальков попадут в Павловское водохранилище. По мнению ученых, выпуск именно в эти места гарантирует максимальную пользу от зарыбления, здесь для мальков имеются идеальные условия для роста и последующего размножения.
— Выпуск осуществлялся равномерно. Скачала в реку Белую в Уфе, затем у Нижнекамского водохранилища, а также в Павловское водохранилище. Данное мероприятие позволяет сохранять экологический баланс и поддерживать состояние популяции водно-биологических ресурсов в реках республики, — прокомментировал начальник отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Министерства экологии РБ Камиль Биргулиев.
Процесс погружения мальков в естественную природную среду обитания — это уникальный ручной труд. Сама рыба была выращена искусственным путем и прибыла в Башкирию из Челябинской области. Первым делом нужно было познакомить мальков стерляди с незнакомой для них речной водой, чтобы молодь привыкла к новому химическому составу и смогла адаптироваться.
За каждым шагом в процессе зарыбления наблюдали представители Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Они измерили температуру воды и воздуха, фиксировали общий вес выпускаемой рыбы и высчитывали при помощи специальных формул вес каждого малька. Это делается для того, чтобы проанализировать, насколько хорошо они приживутся в водоеме. В среднем каждая рыбка, по словам экспертов, весит около 3-5 граммов. Нынешний выпуск, состоявшийся при поддержке башкирских нефтяников, по словам экспертов, закрывает половину годовой потребности по восполнению стерляди в водоемах республики.
— Наука определила три вида трудновосполнимых водных биоресурсов — это стерлядь, щука и сазан. Сегодня стерлядь привезли из города Южно-Уральск, популяция наша — камско-бельская. Мы определяем места для зарыбления, ориентируясь на браконьерские уловы. Если там стерлядь вылавливают, значит есть хорошая кормовая база для рыбы. Поэтому мы стараемся выпускать именно туда, чтобы как можно больше рыбы прижилось в водоеме, — отметила заместитель начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РБ Средневолжского территориального управления Росрыборовства Людмила Скворцова.
По словам эксперта, на крупных водоемах республики уже видны результаты многолетней работы по зарыблению водоемов.
— В этом году нам уже промысловики, которые занимаются рыболовством, сообщают, что подросшая стерлядь уже попадает в сети. Они бережно и с любовью ее отпускают, так как в прошлом году вместе с нами сутки проводили зарыбление, — отметила Людмила Скворцова.
Отметим, что «Башнефть» на протяжении нескольких последних лет осуществляет искусственное зарыбление водоемов в рамках экологической программы. Только за последние 3 года дочерние предприятия компании выпустили в водоемы страны около 3 миллионов мальков ценных пород рыб. Одна из крупнейших партий молоди сиговых пород, почти миллион особей, была выпущена сотрудниками ООО «Башнефть-Полюс» в Ненецком автономном округе в реку Сула в июне 2020 года. До конца лета предприятия «Башнефти» планируют выпустить в водоемы еще более 210 тысяч мальков.