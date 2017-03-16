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В Башкирии в реку Белая запустят 60 тысяч молоди стерляди

16 марта 2017, 15:34
В Башкирии выделят 2,6 миллиона на пополнение водоемов рыбой.

Минэкологии Башкирии заключило договоры со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на выполнение компенсационного зарыбления реки Белая и Нижнекамского водохранилища. Об этом со ссылкой на начальника отдела реализации программ природопользования и управления имуществом ведомства Эдуарда Нагаева сообщает пресс-служба Минэкологии РБ. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 2,6 млн руб.

По словам господина Нагаева, в этом году в Нижнекамское водохранилище выпустят более 3 тыс штук молоди сазана и 36 тыс штук молоди толстолобика, в реку Белая – почти 60 тыс штук молоди стерляди.

– Объемы выпускаемой молоди рассчитываются исходя из ущерба, нанесенного предприятиями водно-биологическим ресурсам, по специальной разработанной методике. Мероприятие финансируется из федерального бюджета в связи с тем, что в настоящее время проводятся работы по расчистке русел рек, субвенции на которые выделены по линии Росводресурсов. И в этом случае, решая одну природоохранную задачу, не стоит забывать о других возможных негативных последствиях при этом. Как правило, при выполнении таких работ, происходят процессы замутнения воды, что не самым лучшим образом сказывается на состоянии среды обитания водных биоресурсов, - сказал Эдуард Нагаев.

Первая партия выпуска молоди запланирована на май 2017 года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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