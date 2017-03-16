В Башкирии в реку Белая запустят 60 тысяч молоди стерляди

– Объемы выпускаемой молоди рассчитываются исходя из ущерба, нанесенного предприятиями водно-биологическим ресурсам, по специальной разработанной методике. Мероприятие финансируется из федерального бюджета в связи с тем, что в настоящее время проводятся работы по расчистке русел рек, субвенции на которые выделены по линии Росводресурсов. И в этом случае, решая одну природоохранную задачу, не стоит забывать о других возможных негативных последствиях при этом. Как правило, при выполнении таких работ, происходят процессы замутнения воды, что не самым лучшим образом сказывается на состоянии среды обитания водных биоресурсов, - сказал Эдуард Нагаев.