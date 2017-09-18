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Прокуратура Башкирии запретила жителям республики вылавливать стерлядь

18 сентября 2017, 17:36
Вид этой рыбы уже давно занесен в Красную книгу, однако запрета на её ловлю в Башкирии никто вводил.

Прокуратура Башкирии установила, что по Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна стерлядь добывать было не запрещено. Но, известно, что данный вид рыбы занесен в Красную книгу.

Чтобы сохранить этот вид, прокуратура Башкирии решила рассмотреть вопрос о запрете ловли стерляди. В июле этого года Министерство сельского хозяйства России включило данный вид в список водных биоресурсов, запрещенных для добычи на территории Башкирии.

Стоит отметить, что в настоящее время на водоемах республики также не разрешается добывать осетра русского, кумжи (форели), тайменя, хариуса. За их незаконный вылов законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность.

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