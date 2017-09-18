Прокуратура Башкирии запретила жителям республики вылавливать стерлядь

Чтобы сохранить этот вид, прокуратура Башкирии решила рассмотреть вопрос о запрете ловли стерляди. В июле этого года Министерство сельского хозяйства России включило данный вид в список водных биоресурсов, запрещенных для добычи на территории Башкирии.