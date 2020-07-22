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Posted 22 июля 2020, 12:03

Published 22 июля 2020, 12:03

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В МЧС Башкирии объявили штормовое из-за сильного ливня и возможного поднятия рек

В МЧС Башкирии объявили штормовое из-за сильного ливня и возможного поднятия рек

22 июля 2020, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МЧС по Башкирии объявили о штормовом предупреждении.

В МЧС по Башкирии сообщили, что в республике ожидаются очень сильные ливни и дожди, которые начнутся 22 июля и продолжаться в течение всего дня 23 июля.

По данным синоптиков, из-за таких обильных осадков возможно поднятие уровня рек в верховьях рек Белая, Уфа и их притоках.

С приходом ливней ожидается и шквалистое усиление ветра, его скорость составит до 15-20 метров в секунду, возможно также ухудшение видимости до 500 метров и менее.

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#Общество#Новости#Штормовое предупреждение
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