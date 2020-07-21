В Башкирии из-за гроз, града и ливней опубликовали штормовое предупреждение

Posted 21 июля 2020, 10:16
Published 21 июля 2020, 10:16
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Данные сообщаются со ссылкой на «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». С 21 по 22 июля, отмечают спасатели, в республике ожидается облачная погода, ливни, град, дожди и усиленный ветер.
В эти два дня обещают, что скорость ветра составит в среднем 2-7 метра в секунду, однако при грозах он усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19°, местами до 9°, днем 22-27°.
В регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности, жителей региона просят соблюдать все необходимые правила. Например, не находится во время града около стекла, постараться найти укрытие, если град застал на улице.