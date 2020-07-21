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Posted 21 июля 2020, 10:16

Published 21 июля 2020, 10:16

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Башкирии из-за гроз, града и ливней опубликовали штормовое предупреждение

В Башкирии из-за гроз, града и ливней опубликовали штормовое предупреждение

21 июля 2020, 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МЧС по Башкирии опубликовали штормовое предупреждение.

Данные сообщаются со ссылкой на «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». С 21 по 22 июля, отмечают спасатели, в республике ожидается облачная погода, ливни, град, дожди и усиленный ветер.

В эти два дня обещают, что скорость ветра составит в среднем 2-7 метра в секунду, однако при грозах он усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19°, местами до 9°, днем 22-27°.

В регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности, жителей региона просят соблюдать все необходимые правила. Например, не находится во время града около стекла, постараться найти укрытие, если град застал на улице.

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#Общество#Новости#Штормовое предупреждение
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