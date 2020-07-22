В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 6426 человек

Официально в республике сообщается о 21-м умершем от новой коронавирусной инфекции. Статистика снова не обновляется больше недели. Напомним, вчера, 21 июля в минздраве Башкирии сообщили, что морги начали работать в новом режиме в связи с аномально жаркой погодой. Такой комментарий дал пресс-секретарь ведомства после сообщения о том, что жителям республики приходится ждать вскрытия и выдачи тела до недели.