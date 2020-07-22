В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 6426 человек

Posted 22 июля 2020, 08:00
Published 22 июля 2020, 08:00
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
За прошедшие сутки снова зафиксировано увеличение заболевших новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 22 июля зафиксировано 6426 человек, за сутки это количество увеличилось на 40 человек.
В России зарегистрировано 789 190 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, за сутки выявлено 5 862 случаев.
Официально в республике сообщается о 21-м умершем от новой коронавирусной инфекции. Статистика снова не обновляется больше недели. Напомним, вчера, 21 июля в минздраве Башкирии сообщили, что морги начали работать в новом режиме в связи с аномально жаркой погодой. Такой комментарий дал пресс-секретарь ведомства после сообщения о том, что жителям республики приходится ждать вскрытия и выдачи тела до недели.