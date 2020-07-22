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Posted 22 июля 2020, 08:00

Published 22 июля 2020, 08:00

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 6426 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 6426 человек

22 июля 2020, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным портала Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки число носителей COVID-19 увеличилось на 40 человек.

За прошедшие сутки снова зафиксировано увеличение заболевших новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 22 июля зафиксировано 6426 человек, за сутки это количество увеличилось на 40 человек.

В России зарегистрировано 789 190 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, за сутки выявлено 5 862 случаев.

Официально в республике сообщается о 21-м умершем от новой коронавирусной инфекции. Статистика снова не обновляется больше недели. Напомним, вчера, 21 июля в минздраве Башкирии сообщили, что морги начали работать в новом режиме в связи с аномально жаркой погодой. Такой комментарий дал пресс-секретарь ведомства после сообщения о том, что жителям республики приходится ждать вскрытия и выдачи тела до недели.

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