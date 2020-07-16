В Башкирии число заболевших пневмонией снова резко увеличилось

В первой неделе июля, напомним, количество заболевших пневмонией достигал отметки 200 человек в день. В последнее время количество новых пациентов с этим заболеванием держится в районе 50 человек. В последний раз резкий рост до 85 случаев наблюдался в минувшее воскресенье.