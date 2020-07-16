В Башкирии число заболевших пневмонией снова резко увеличилось

Posted 16 июля 2020, 12:35
Published 16 июля 2020, 12:35
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Министерство здравоохранения в республике отчиталось, что за сутки количество пациентов с пневмонией выросло на 92 человека, из больниц выписали 105 человек.
В первой неделе июля, напомним, количество заболевших пневмонией достигал отметки 200 человек в день. В последнее время количество новых пациентов с этим заболеванием держится в районе 50 человек. В последний раз резкий рост до 85 случаев наблюдался в минувшее воскресенье.
Медиакорсеть опубликовала материал, в котором корреспонденты разбирались о причинах роста этого заболевания, хотя министр здравоохранения Максим Забелин и отмечал, что показатели не отличаются от прошлогодних. После публикации которого минздрав республики перестал публиковать данные о текущей ситуации с распространением пневмонии. Публикация данных о заболеваемости пневмонией возобновилась в конце недели.