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Posted 16 июля 2020, 12:35

Published 16 июля 2020, 12:35

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии число заболевших пневмонией снова резко увеличилось

В Башкирии число заболевших пневмонией снова резко увеличилось

16 июля 2020, 12:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За прошедшие сутки количество новых больных пневмонией в Башкирии вновь резко выросло.

Министерство здравоохранения в республике отчиталось, что за сутки количество пациентов с пневмонией выросло на 92 человека, из больниц выписали 105 человек.

В первой неделе июля, напомним, количество заболевших пневмонией достигал отметки 200 человек в день. В последнее время количество новых пациентов с этим заболеванием держится в районе 50 человек. В последний раз резкий рост до 85 случаев наблюдался в минувшее воскресенье.

Медиакорсеть опубликовала материал, в котором корреспонденты разбирались о причинах роста этого заболевания, хотя министр здравоохранения Максим Забелин и отмечал, что показатели не отличаются от прошлогодних. После публикации которого минздрав республики перестал публиковать данные о текущей ситуации с распространением пневмонии. Публикация данных о заболеваемости пневмонией возобновилась в конце недели.

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