Следком Башкирии сообщил о завершении расследования о падении наледи на женщину

Posted 16 июля 2020, 09:21
Published 16 июля 2020, 09:21
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
В Белорецке в результате схода наледи с крыши пострадала пожилая женщина.По информации Следственного комитета, в отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованию безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По данным комитета, 12 марта в республике произошел сход наледи с крыши дома, который расположен на улице Карла Маркса в Белорецке. В момент схода около дома находилась 82-летняя женщина, и часть наледи упала на нее.
Следователи установили, что это произошло из-за того, что мастер управляющей компании не организовала работы по очистке кровли, хотя знала об опасно свисающем снеге и льде. Свою вину обвиняемая признала и компенсировала причиненный вред. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.