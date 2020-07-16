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Posted 16 июля 2020, 09:21

Published 16 июля 2020, 09:21

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

Следком Башкирии сообщил о завершении расследования о падении наледи на женщину

Следком Башкирии сообщил о завершении расследования о падении наледи на женщину

16 июля 2020, 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следователи сообщили об уголовном деле, возбужденном по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилой женщине.

В Белорецке в результате схода наледи с крыши пострадала пожилая женщина.По информации Следственного комитета, в отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованию безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным комитета, 12 марта в республике произошел сход наледи с крыши дома, который расположен на улице Карла Маркса в Белорецке. В момент схода около дома находилась 82-летняя женщина, и часть наледи упала на нее.

Следователи установили, что это произошло из-за того, что мастер управляющей компании не организовала работы по очистке кровли, хотя знала об опасно свисающем снеге и льде. Свою вину обвиняемая признала и компенсировала причиненный вред. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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#Происшествия#Новости#Следком Башкортостана
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