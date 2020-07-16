Следком Башкирии сообщил о завершении расследования о падении наледи на женщину

Следователи установили, что это произошло из-за того, что мастер управляющей компании не организовала работы по очистке кровли, хотя знала об опасно свисающем снеге и льде. Свою вину обвиняемая признала и компенсировала причиненный вред. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.