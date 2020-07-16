Минприроды Башкирии зафиксировали опасные геологические явления

Posted 16 июля 2020, 07:11
Published 16 июля 2020, 07:11
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, одним из самых опасных процессов стал карст, который захватил большую часть республики.
Сообщается, что карст распространен на 50 процентах территории, поверхностные карстопроявления поразили почти 30 процентов площади. В районах, где развиваются эти процессы, живет около 45 процентов городского населения. Помимо этого экологи обнаружили оползневые, эрозионные и суффозионные процессы, которые возможны больше всего в Предуралье, горной части Южного Урала и на равнине Зауралья.
В прошлом году эти процессы были довольно активны из-за постепенного схода снега, летних ливней.