Минприроды Башкирии зафиксировали опасные геологические явления

Сообщается, что карст распространен на 50 процентах территории, поверхностные карстопроявления поразили почти 30 процентов площади. В районах, где развиваются эти процессы, живет около 45 процентов городского населения. Помимо этого экологи обнаружили оползневые, эрозионные и суффозионные процессы, которые возможны больше всего в Предуралье, горной части Южного Урала и на равнине Зауралья.