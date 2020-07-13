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«От жары разбился термометр»: со всех уголков Башкирии сообщают об аномальной погоде

13 июля 2020, 06:06
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте
В социальных сетях жители республики выкладывают фотографии термометров с высокими показателями температуры воздуха.

В Башкирии уже продолжительное время держится жаркая летняя погода с высокой температурой воздуха. В башкирском аналоге сообщества «Подслушано» состоялся внезапный «флешмоб», где в комментариях люди рассказали, какую температуру показывают их термометры.

К примеру, по словам анонимной пользовательницы соцсети, в Абзелиловском районе люди столкнулись с жарой в +52 градуса по Цельсию. В тени не лучше — +39. Ее поддерживает землячка из деревни Кирдасово Аниса Загитова: «Сегодня в 7 утра у нас показывал +45».

Температура воздуха в Абзелиловском районе
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте

Гуля Абзалилова из села Мраково Кугарчинского района присылает фото своего термометра — +46.

Температура воздуха в Кугарчинском районе
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте

По словам Инсафа Ильясова, в селе Исянгулово Зианчуринского района — +43.

Температура воздуха в Зианчуринском районе
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте

Гузель Янбердина-Яндавлетова присылает фото своего термометра из Баймака: +35. Термометр, по ее словам, стоит в тени. По словам Римы Кумушбаевой из села Тубинск того же района, ее термометр показывает +40 градусов.

Температура воздуха в Баймаке
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте

По словам Гульдар Абубакировой, в соседнем Сибае не лучше — +38. А вот Гульниса Шаяхмедова пишет, что ее «термометр разбился от жары».

Температура воздуха в городе Сибай
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте

Пользовательница соцсети под ником Алия Исхакова сообщает, что в Учалинском районе в тени показывает +31.

Температура воздуха в Учалинском районе
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте

В поселке Инзер Белорецкого района в 19:00 вечера в тени также жарко: +32, рассказывает Гульфира Хисаметдинова. А вот в Илишевском районе, по словам Альбины Гильмутдиновой, температура воздуха вечером опускается до +25.

Температура воздуха в Белорецком районе
Фото: Сообщество "Серләшәйек"/Вконтакте

«Под солнцем +49», пишет Райфа Япарова-Муллагильдина из Уфы. В Туймазах также жарко: в тени +32, рассказывает Зилара Гарифуллина. На +10 градусов «жарче» в селе Абубакирово Хайбуллинского района — +42.

Напомним, с сегодняшнего дня в ближайшие три дня в Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. По уточненной информации, синоптики считают ситуацией, достойной штормового предупреждения, повышение температуры воздуха до +38 градусов и выше.

Сухая жаркая погода формирует пожароопасную ситуацию, особенно в лесных районах. Поэтому в южных районах Башкирии объявлен четвертый класс пожароопасности.

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