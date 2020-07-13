«От жары разбился термометр»: со всех уголков Башкирии сообщают об аномальной погоде

К примеру, по словам анонимной пользовательницы соцсети, в Абзелиловском районе люди столкнулись с жарой в +52 градуса по Цельсию. В тени не лучше — +39. Ее поддерживает землячка из деревни Кирдасово Аниса Загитова: «Сегодня в 7 утра у нас показывал +45».