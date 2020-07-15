Обнародованы данные минздрава Башкирии, какие районы наиболее заражены коронавирусом

Больше всего носителей коронавируса выявили за все время в Уфе – 2179 человек, на втором месте находится Стерлитамак – 280 человек, на третьем Белебей с 271 заболевшим, на четвертом Туймазы – 256 человек, на пятом Салават 227 человек.