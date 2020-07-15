mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2020, 11:14

Published 15 июля 2020, 11:14

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Обнародованы данные минздрава Башкирии, какие районы наиболее заражены коронавирусом

Обнародованы данные минздрава Башкирии, какие районы наиболее заражены коронавирусом

15 июля 2020, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В министерстве сообщили последнюю информацию по состоянию на 15 июля.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в стационарах региона сейчас лечатся 280 человек с коронавирусом. Из них в отделении интенсивной терапии 27 человек, среди которых шестеро на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1526 человек.

Больше всего носителей коронавируса выявили за все время в Уфе – 2179 человек, на втором месте находится Стерлитамак – 280 человек, на третьем Белебей с 271 заболевшим, на четвертом Туймазы – 256 человек, на пятом Салават 227 человек.

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявлено в Уфе – 35 человек, в Уфимском районе – 8 человек, в Туймазинском – 7 человек, в Белебее –4, в Абзелиловском, Бакалинском, Кармаскалинском районах, в Нефтекамске и Агидели – по одному.

В муниципалитетах процент заболевших выше, чем в районах – 52% против 48%. Напомним, что всего заболевшими признали 6077 человек.

Материалы по теме
Глава МИД Киргизии перенес коронавирусЧисло заболевших коронавирусом в Башкирии снова пошло в ростКоронавирус подозревают у почти 271 тысяч жителей России
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика