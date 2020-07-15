Обнародованы данные минздрава Башкирии, какие районы наиболее заражены коронавирусом

Posted 15 июля 2020, 11:14
Published 15 июля 2020, 11:14
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
В пресс-службе ведомства сообщили, что в стационарах региона сейчас лечатся 280 человек с коронавирусом. Из них в отделении интенсивной терапии 27 человек, среди которых шестеро на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1526 человек.
Больше всего носителей коронавируса выявили за все время в Уфе – 2179 человек, на втором месте находится Стерлитамак – 280 человек, на третьем Белебей с 271 заболевшим, на четвертом Туймазы – 256 человек, на пятом Салават 227 человек.
За прошедшие сутки больше всего заболевших выявлено в Уфе – 35 человек, в Уфимском районе – 8 человек, в Туймазинском – 7 человек, в Белебее –4, в Абзелиловском, Бакалинском, Кармаскалинском районах, в Нефтекамске и Агидели – по одному.
В муниципалитетах процент заболевших выше, чем в районах – 52% против 48%. Напомним, что всего заболевшими признали 6077 человек.