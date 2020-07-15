«А это уже мы с вами проходили»: Юрий Шевчук высказался о деле Ивана Сафронова

Posted 15 июля 2020, 11:53
Published 15 июля 2020, 11:53
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
— В последнее время многие чиновники, депутаты и начальники спецслужб пытаются правду о нашей с вами жизни в стране замуровать в какую-то гостайну — правду, о которой нам до сих пор пишут и говорят честные журналисты, на которых потом за это все чаще и чаще заводят уголовные судебные дела, — считает Юрий Шевчук.
Напомним, 7 июля по подозрению в госизмене был задержан советник гендиректора «Роскосмоса», бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов. Следствие считает, что он передавал секретные данные разведке Чехии. По мнению защиты Сафронова, преследование связано с его журналистской деятельностью. 13 июля Ивану Сафронову предъявлено официальное обвинение в госизмене.
Ранее журналисты уфимских СМИ вышли на пикеты в поддержку коллег. Редакция Медиакорсети выступила с заявлением в связи с происходящими репрессивными мерами в отношении СМИ.