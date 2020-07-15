«А это уже мы с вами проходили»: Юрий Шевчук высказался о деле Ивана Сафронова

— В последнее время многие чиновники, депутаты и начальники спецслужб пытаются правду о нашей с вами жизни в стране замуровать в какую-то гостайну — правду, о которой нам до сих пор пишут и говорят честные журналисты, на которых потом за это все чаще и чаще заводят уголовные судебные дела, — считает Юрий Шевчук.