«Займемся воспитанием»: в мэрии Уфы пожаловались на людей, моющих животных в фонтане

С таким заявлением выступил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов, посетовавший на то, что жители города невоспитанно ведут себя у недавно открывшегося фонтана «Танцующие журавли».
«Такой красивый объект построили, новый, всем на радость. Но мы видим, что там постоянно нарушена дистанция, люди толкаются, на велосипедах прямо на фонтане катаются, кто-то моет домашних животных. Нам надо учиться пользоваться этим объектом благоустройства. Заниматься информированием горожан, воспитанием»
, - подчеркнул Салават Хусаинов.
Ранее, напомним, власти Уфы настоятельно попросили не справлять нужду и не мыться в фонтане «Танцующие журавли».
Городские власти напомнили, что «Танцующие журавли» – это не пляж и не общественный душ, а прежде всего объект благоустройства. Пить из фонтана в администрации тоже не порекомендовали, так как вода, несмотря на все ступени очистки, для этого не предназначена.
Отдельно в мэрии привели, что около в фонтана в сквере «Дубки» стоят туалеты и справлять нужду нужно там, а не на фонтане или вокруг него.
Напомним также, что ранее мэрия Уфы опубликовала финальный вариант графика работы новой городской достопримечательности.