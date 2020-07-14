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«Займемся воспитанием»: в мэрии Уфы пожаловались на людей, моющих животных в фонтане

14 июля 2020, 05:42
Фото: Facebook
На оперативном совещании в администрации города обсудили поведение горожан у фонтана «Танцующие журавли».

С таким заявлением выступил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов, посетовавший на то, что жители города невоспитанно ведут себя у недавно открывшегося фонтана «Танцующие журавли».

«Такой красивый объект построили, новый, всем на радость. Но мы видим, что там постоянно нарушена дистанция, люди толкаются, на велосипедах прямо на фонтане катаются, кто-то моет домашних животных. Нам надо учиться пользоваться этим объектом благоустройства. Заниматься информированием горожан, воспитанием»

, - подчеркнул Салават Хусаинов.

Городские власти напомнили, что «Танцующие журавли» – это не пляж и не общественный душ, а прежде всего объект благоустройства. Пить из фонтана в администрации тоже не порекомендовали, так как вода, несмотря на все ступени очистки, для этого не предназначена.

Отдельно в мэрии привели, что около в фонтана в сквере «Дубки» стоят туалеты и справлять нужду нужно там, а не на фонтане или вокруг него.

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#Новости#Власть без цензуры#Надежда Валитова#Город
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