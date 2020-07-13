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В правительстве Башкирии обсудили ввод туристического сбора на природных объектах

13 июля 2020, 07:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об инициативе рассказал председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков на совещании в правительстве региона.

— В связи с увеличением нагрузки на природные объекты, загрязняются природные территории, на наш взгляд, надо принять ряд мер по организации туристического отдыха, — подчеркнул Салават Нафиков. — С учетом высокой антропогенной нагрузки и необходимостью организации туристического отдыха просим поддержать ввод туристического сбора на наиболее посещаемые туристические объекты. Данная мера позволит регулировать туристический поток и улучшать инфраструктуру для отдыхающих и — самое главное — организовать цивилизованный отдых, места стоянки, сбор мусора, трансфер.

Радий Хабиров подчеркнул, что туризм для Башкирии — большая эффективная отрасль экономики, потенциал которой еще не до конца раскрыт. При этом он добавил, что первые шаги в регионе «правильно делаем, очень здорово все идет, развиваемся».

— Если взять Бурзянский район с населением в 16 тысяч человек — нагрузка там сумасшедшая просто. Сколько народа там сплавляется — практически неостановимый поток катамаранов. В целом, эту проблематику надо поизучать, как это делается в других субъектах страны, в мире. Этот сбор — если мы пойдем на такое решение — должен пойти на охрану экологии и на туристическую инфраструктуру. Может, где-то сделать пункты спутниковой связи, медпункты.

Добавим, что по данным, озвученным в правительстве, в январе–мае 2020 года объем платных услуг в туристической сфере Башкирии составил 2,4 млрд руб. (61% к аналогичному периоду 2019 г.). В мае текущего года этот показатель составил всего 16,1 млн руб.

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#Новости#Туризм#Андрей Королев#Общество
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