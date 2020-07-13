В правительстве Башкирии обсудили ввод туристического сбора на природных объектах

— Если взять Бурзянский район с населением в 16 тысяч человек — нагрузка там сумасшедшая просто. Сколько народа там сплавляется — практически неостановимый поток катамаранов. В целом, эту проблематику надо поизучать, как это делается в других субъектах страны, в мире. Этот сбор — если мы пойдем на такое решение — должен пойти на охрану экологии и на туристическую инфраструктуру. Может, где-то сделать пункты спутниковой связи, медпункты.