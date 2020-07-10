Названы районы Башкирии, где больше всего заболевших коронавирусом

Лидирующие позиции в статистике заболеваемости занимает Уфа, где зарегистрировано 2019 человек, в Нетекамске 474 человека, в Стерлитамаке – 273. На четвертой позиции Белебеевский район – 259 человек, в Туймазинском районе – 239 и в Салаватском – 224.