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Posted 10 июля 2020, 10:39

Published 10 июля 2020, 10:39

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

Названы районы Башкирии, где больше всего заболевших коронавирусом

Названы районы Башкирии, где больше всего заболевших коронавирусом

10 июля 2020, 10:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве сообщили, где произошел рост числа пациентов с COVID-19.

Лидирующие позиции в статистике заболеваемости занимает Уфа, где зарегистрировано 2019 человек, в Нетекамске 474 человека, в Стерлитамаке – 273. На четвертой позиции Белебеевский район – 259 человек, в Туймазинском районе – 239 и в Салаватском – 224.

За прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Уфе – 14 человек, в Тумазинском районе – 9, в Октябрьском – 8, в Стерлибашевском – 4.

Меньше всего зарегистрировано жителей Башкирии с коронавирусной инфекцией в Зилаирском и Бурзянском районах, а также в Межгорье, где зарегистрировано 2-3 человека.

В стационарах проходят лечение 364 человек, в отделении интенсивной терапии находятся 27 пациентов, на аппаратах ИВЛ –7. За прошедшие сутки с выздоровлением выписали 236 человек, всего – 3898 человек.

Напомним, что в портале передали, что за прошедшие сутки число носителей увеличилось на 48 человек. Всего за весь период выявлено 5826 человек.

#Общество#Новости#Карантин
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