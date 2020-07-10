Названы районы Башкирии, где больше всего заболевших коронавирусом

Posted 10 июля 2020, 10:39
Published 10 июля 2020, 10:39
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
Лидирующие позиции в статистике заболеваемости занимает Уфа, где зарегистрировано 2019 человек, в Нетекамске 474 человека, в Стерлитамаке – 273. На четвертой позиции Белебеевский район – 259 человек, в Туймазинском районе – 239 и в Салаватском – 224.
За прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Уфе – 14 человек, в Тумазинском районе – 9, в Октябрьском – 8, в Стерлибашевском – 4.
Меньше всего зарегистрировано жителей Башкирии с коронавирусной инфекцией в Зилаирском и Бурзянском районах, а также в Межгорье, где зарегистрировано 2-3 человека.
В стационарах проходят лечение 364 человек, в отделении интенсивной терапии находятся 27 пациентов, на аппаратах ИВЛ –7. За прошедшие сутки с выздоровлением выписали 236 человек, всего – 3898 человек.
Напомним, что в портале передали, что за прошедшие сутки число носителей увеличилось на 48 человек. Всего за весь период выявлено 5826 человек.