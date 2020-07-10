Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 5826 человек

Posted 10 июля 2020, 08:47
Published 10 июля 2020, 08:47
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
По данным портала сообщается, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 48 человек. Всего за весь период выявлено 5826 человек. В рейтинге по числу выявленных носителей Башкирия заняла 25 место в стране, по числу умерших – 66.
О новых смертельных случаях информации в настоящий момент, статистика смертности не обновляется больше недели. Количество умерших осталось на уровне 19 человек. Сегодня министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что смертность удалось остановить благодаря уровню медицины.
В республике, напомним, в последнее время, наблюдается скачок роста заболевших внебольничной пневмонией. Журналист Медиакорсети опубликовала материал, где попыталась выяснить, почему.