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Posted 10 июля 2020, 08:47

Published 10 июля 2020, 08:47

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 5826 человек

Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 5826 человек

10 июля 2020, 08:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные по заболеваемости на 10 июля COVID-19 опубликованы на сайте Стопкорона.рф.

По данным портала сообщается, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 48 человек. Всего за весь период выявлено 5826 человек. В рейтинге по числу выявленных носителей Башкирия заняла 25 место в стране, по числу умерших – 66.

О новых смертельных случаях информации в настоящий момент, статистика смертности не обновляется больше недели. Количество умерших осталось на уровне 19 человек. Сегодня министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что смертность удалось остановить благодаря уровню медицины.

В республике, напомним, в последнее время, наблюдается скачок роста заболевших внебольничной пневмонией. Журналист Медиакорсети опубликовала материал, где попыталась выяснить, почему.

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#Общество#Новости#Карантин
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