В МЧС по Башкирии предупредили об аномальной жаре до 38 градусов

Posted 9 июля 2020, 12:44
Published 9 июля 2020, 12:44
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
По информации МЧС по Башкирии, в республике ожидается очень сильное повышение температуры воздуха. Синоптики отмечают, что в ближайшие два дня он прогреется до +38 градусов.
Сообщается, что температура станет экстремально высокой в ближайшие два дня – 10 и 11 июля. Данные предоставлены Башгидрометцентром.
Известен также и более подробный прогноз на ближайшие три дня от синоптиков. 10 июля обещают слабый ветер, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +31,+36°, по югу республики обещают до +38°.1
11 июля прогнозируются грозы и небольшие дожди, ветер будет также слабый, при грозе возможно усиление. Температура воздуха ночью +17,+22°, днем +27,+32°, по югу республики снова до +38°.
12 июля осадков не будет, температура воздуха ночью +14,+19°, днем +26,+31°, по югу республики до +36°.
В ведомстве настоятельно просят всех соблюдать основные правила безопасности, в частности, не бросать окурки, носить одежду из натуральных тканей, избегать разжигания костров в лесу и на полях.