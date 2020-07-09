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Posted 9 июля 2020, 12:44

Published 9 июля 2020, 12:44

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В МЧС по Башкирии предупредили об аномальной жаре до 38 градусов

В МЧС по Башкирии предупредили об аномальной жаре до 38 градусов

9 июля 2020, 12:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спасатели из-за экстремальных температур попросили соблюдать осторожность.

По информации МЧС по Башкирии, в республике ожидается очень сильное повышение температуры воздуха. Синоптики отмечают, что в ближайшие два дня он прогреется до +38 градусов.

Сообщается, что температура станет экстремально высокой в ближайшие два дня – 10 и 11 июля. Данные предоставлены Башгидрометцентром.

Известен также и более подробный прогноз на ближайшие три дня от синоптиков. 10 июля обещают слабый ветер, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +31,+36°, по югу республики обещают до +38°.1

11 июля прогнозируются грозы и небольшие дожди, ветер будет также слабый, при грозе возможно усиление. Температура воздуха ночью +17,+22°, днем +27,+32°, по югу республики снова до +38°.

12 июля осадков не будет, температура воздуха ночью +14,+19°, днем +26,+31°, по югу республики до +36°.

В ведомстве настоятельно просят всех соблюдать основные правила безопасности, в частности, не бросать окурки, носить одежду из натуральных тканей, избегать разжигания костров в лесу и на полях.

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