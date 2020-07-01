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Posted 1 июля 2020, 09:10

Published 1 июля 2020, 09:10

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Градус выше: в Башкирию неожиданно надвигается жара

Градус выше: в Башкирию неожиданно надвигается жара

1 июля 2020, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После длительных заморозков в республике наконец-то установится ясная и чистая погода.

По прогнозу Башгидрометцентра, в республике в скором времени наконец-то установится жаркая летняя погода. Температура повысится в течение первой недели июля.

Сообщается, что последним прохладным днем станет четверг, температура воздуха в этот день будет около 20 градусов, небо тоже будет пасмурным. Зато уже на следующий день воздух прогреется до 26 градусов, а в субботу до 28 градусов.

Ясная погода продержится до воскресенья, днем будет возможен небольшой дождь, однако и на следующей неделе температура все также будет держаться до 25 градусов, а потом уже достигнет в конце второй недели 30-32 градусов.

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#Общество#Новости#Погода
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