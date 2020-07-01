Градус выше: в Башкирию неожиданно надвигается жара

Posted 1 июля 2020, 09:10
Published 1 июля 2020, 09:10
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
По прогнозу Башгидрометцентра, в республике в скором времени наконец-то установится жаркая летняя погода. Температура повысится в течение первой недели июля.
Сообщается, что последним прохладным днем станет четверг, температура воздуха в этот день будет около 20 градусов, небо тоже будет пасмурным. Зато уже на следующий день воздух прогреется до 26 градусов, а в субботу до 28 градусов.
Ясная погода продержится до воскресенья, днем будет возможен небольшой дождь, однако и на следующей неделе температура все также будет держаться до 25 градусов, а потом уже достигнет в конце второй недели 30-32 градусов.