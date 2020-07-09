Минтруд Башкирии анонсировал новую меру поддержки безработным

Posted 9 июля 2020, 06:58
Published 9 июля 2020, 06:58
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
В пресс-службе министерства труда и социальной защиты в Башкирии сообщили, что на реализацию проекта по временному трудоустройству республика получит 179 миллионов рублей. Всего в правительстве РФ планируют выделить более четырех миллиардов рублей.
Средства пойдут на частичное возмещение расходов для работодателей, чьи сотрудники находятся на грани увольнения, а также, чтобы временно трудоустроить тех, кто уже потерял работу. Планируется предлагать новые рабочие места в жилищно-коммунальной, строительной, аграрной, транспортной сферах, а также в социальных службах.
Отмечается, что во время работы за безработными сохранится право на получение пособия по безработице. Что касается размера компенсации, то будет складываться из МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Мера предоставляется на три месяца.