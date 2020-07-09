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Posted 9 июля 2020, 06:58

Published 9 июля 2020, 06:58

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Минтруд Башкирии анонсировал новую меру поддержки безработным

Минтруд Башкирии анонсировал новую меру поддержки безработным

9 июля 2020, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проект о временном трудоустройстве безработных уже опубликован.

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты в Башкирии сообщили, что на реализацию проекта по временному трудоустройству республика получит 179 миллионов рублей. Всего в правительстве РФ планируют выделить более четырех миллиардов рублей.

Средства пойдут на частичное возмещение расходов для работодателей, чьи сотрудники находятся на грани увольнения, а также, чтобы временно трудоустроить тех, кто уже потерял работу. Планируется предлагать новые рабочие места в жилищно-коммунальной, строительной, аграрной, транспортной сферах, а также в социальных службах.

Отмечается, что во время работы за безработными сохранится право на получение пособия по безработице. Что касается размера компенсации, то будет складываться из МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Мера предоставляется на три месяца.

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#Общество#Новости#Безработица#Безработные
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