Минтруд Башкирии анонсировал новую меру поддержки безработным

Отмечается, что во время работы за безработными сохранится право на получение пособия по безработице. Что касается размера компенсации, то будет складываться из МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Мера предоставляется на три месяца.