В Башкирии обещают очень жаркую и сухую погоду

Posted 8 июля 2020, 14:58
Published 8 июля 2020, 14:58
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
По информации синоптиков, температура воздуха всю текущую неделю до 12 июля будет выше нормы на а 4-7°. Воздух прогреется и ночью с 14-19° до 17-23°, днем же от 28-33° до 31-36°.
В выходные все таки ожидаются кратковременные грозы и усиление ветра, возможен даже град, температура останется стабильно высокой, но все же снизится в ночные часы до 13-18°, днем до 26-30°, по югу до 34°.
Башгдирометцентр представил подробный прогноз погоды и на ближайшие два дня. 9 августа ожидается слабый неустойчивый ветер, температура составит ночью 15-20°, днем 30-35°.10 июля будет южный ветер, температура воздуха ночью 17-22°, днем 32-37°.