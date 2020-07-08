mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2020, 14:58

Published 8 июля 2020, 14:58

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии обещают очень жаркую и сухую погоду

В Башкирии обещают очень жаркую и сухую погоду

8 июля 2020, 14:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Башгидрометцентр передает, что температура все эти дни будет очень высокой.

По информации синоптиков, температура воздуха всю текущую неделю до 12 июля будет выше нормы на а 4-7°. Воздух прогреется и ночью с 14-19° до 17-23°, днем же от 28-33° до 31-36°.

В выходные все таки ожидаются кратковременные грозы и усиление ветра, возможен даже град, температура останется стабильно высокой, но все же снизится в ночные часы до 13-18°, днем до 26-30°, по югу до 34°.

Башгдирометцентр представил подробный прогноз погоды и на ближайшие два дня. 9 августа ожидается слабый неустойчивый ветер, температура составит ночью 15-20°, днем 30-35°.10 июля будет южный ветер, температура воздуха ночью 17-22°, днем 32-37°.

Материалы по теме
Синоптики Башкирии подробно рассказали о погоде в июлеВ Башкирии из-за резкого ухудшения погоды объявлено штормовое предпреждение
#Общество#Новости#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика