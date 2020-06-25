Синоптики Башкирии подробно рассказали о погоде в июле

По предварительным прогнозам синоптиков, несмотря на осадки, погода будет довольно теплой. Будут в июле и солнечные дни, но выпадут они только на середину и конец месяца. В основном будет постоянно накрапывать мелкий дождь, переходящий время от времени в ливень.