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Posted 25 июня 2020, 04:56

Published 25 июня 2020, 04:56

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

Синоптики Башкирии подробно рассказали о погоде в июле

Синоптики Башкирии подробно рассказали о погоде в июле

25 июня 2020, 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Второй месяц лета в республике обещает быть дождливы, но теплым.

По предварительным прогнозам синоптиков, несмотря на осадки, погода будет довольно теплой. Будут в июле и солнечные дни, но выпадут они только на середину и конец месяца. В основном будет постоянно накрапывать мелкий дождь, переходящий время от времени в ливень.

Грозы начнутся уже с 1-го июля, после сменятся небольшими осадками и пасмурностью. Температура воздуха ночью будет +8; +11 градусов, а днем +14; +18 днем. Жаркая погода ожидается на второй неделе месяца, тогда столбики термометров повысятся до +29; +32 градусов.

К концу июля погода снова станет облачной и пасмурной и продержится так всю третью неделю. Солнце вернется уже ближе к началу августа, однако жары не предвидится, так как в регионе будет преимущественно умеренное тепло – +22; +29

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#Общество#Новости#Погода
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