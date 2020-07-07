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Posted 7 июля 2020, 08:37

Published 7 июля 2020, 08:37

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии 667,8 млн рублей выделили на достройку проблемных домов

В Башкирии 667,8 млн рублей выделили на достройку проблемных домов

7 июля 2020, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Обманутые дольщики
На оперативном совещании «Стройчас» с главой Башкирии Радием Хабировым сообщили о достройке проблемных домов.

По информации председателя госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина, из Федерального фонда защиты прав дольщиков будет выделено финансирование, чтобы достроить два проблемных дома в Уфе.

По словам Ахмадуллина, на прошлой неделе в Нефтекамске уже закончили строительство и ввели в эксплуатацию проблемный дом, в городе остался еще один недостроенный объект. Разобраться с ним планируют до конца текущего 2020 года.

В Уфе планируют достроить объекты компании «Регионстройкомплекс» – литер № 378 в Ленинском районе и литер № 3 в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической. На реализацию этого выделено 667,8 млн рублей.

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