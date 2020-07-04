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Posted 4 июля 2020, 09:44

Published 4 июля 2020, 09:44

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии ряд госпредприятий приватизируют и отдадут предпринимателям

В Башкирии ряд госпредприятий приватизируют и отдадут предпринимателям

4 июля 2020, 09:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ближайшие три года 10 госпредприятий республики пройдут процедуру приватизации.

Три из них ликвидируют, семь — отдадут частным владельцам. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на заместителя министра земельных и имущественных отношений РБ Ольгу Иванову.

По словам чиновника, сейчас республика не получает дивидендов с этих предприятий, поэтому было решено их реализовать и пополнить республиканский бюджет. Планируется, что это принесет не менее 2 млрд руб.

Что касается самих компаний, то, согласно информации СПАРК-Интерфакс, ОАО «Центр развития правовых отношений», ООО Специализированный застройщик «Региональный оператор по содействию строительству объектов» и ООО «Янаульская городская типография» планируется ликвидировать. Решается вопрос о процедуре банкротства ООО «Юмагузинское водохранилище».

Акции АО «Башкоммунэнерго», АО «Стерлитамакские железные дороги», АО «Иглинский весовой завод», АО ИНТЦ «Искра», АО «Милек», ООО «Башплодородие», ООО Тепличный комбинат «Янаульский» — приватизируют.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Приватизация
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