В Башкирии ряд госпредприятий приватизируют и отдадут предпринимателям

Posted 4 июля 2020, 09:44
Published 4 июля 2020, 09:44
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Три из них ликвидируют, семь — отдадут частным владельцам. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на заместителя министра земельных и имущественных отношений РБ Ольгу Иванову.
По словам чиновника, сейчас республика не получает дивидендов с этих предприятий, поэтому было решено их реализовать и пополнить республиканский бюджет. Планируется, что это принесет не менее 2 млрд руб.
Что касается самих компаний, то, согласно информации СПАРК-Интерфакс, ОАО «Центр развития правовых отношений», ООО Специализированный застройщик «Региональный оператор по содействию строительству объектов» и ООО «Янаульская городская типография» планируется ликвидировать. Решается вопрос о процедуре банкротства ООО «Юмагузинское водохранилище».
Акции АО «Башкоммунэнерго», АО «Стерлитамакские железные дороги», АО «Иглинский весовой завод», АО ИНТЦ «Искра», АО «Милек», ООО «Башплодородие», ООО Тепличный комбинат «Янаульский» — приватизируют.