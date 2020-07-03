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Posted 3 июля 2020, 06:20

Published 3 июля 2020, 06:20

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии мужчина скончался на работе от удара током

В Башкирии мужчина скончался на работе от удара током

3 июля 2020, 06:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гострудинспекция начала расследования несчастного случая.

По информации ведомства, 30 июня на Серафимовском опытном заводе автоматики и телемеханики 30 июня скончался 51-летний мужчина.

Предварительно известно, что работник завода получил смертельный удар током. Мастер энерго-механического отдела в тот день вошел в помещение высоковольтной ячейки и получил разряд

Пока что обстоятельства случившегося достоверно неизвестны. В Гострудинспекции намерены выяснить причину произошедшего.

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