В Башкирии мужчина скончался на работе от удара током

Posted 3 июля 2020, 06:20
Published 3 июля 2020, 06:20
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
По информации ведомства, 30 июня на Серафимовском опытном заводе автоматики и телемеханики 30 июня скончался 51-летний мужчина.
Предварительно известно, что работник завода получил смертельный удар током. Мастер энерго-механического отдела в тот день вошел в помещение высоковольтной ячейки и получил разряд
Пока что обстоятельства случившегося достоверно неизвестны. В Гострудинспекции намерены выяснить причину произошедшего.