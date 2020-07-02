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Posted 2 июля 2020, 05:23

Published 2 июля 2020, 05:23

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В подвале уфимского барака обнаружили пролежавший долгое время труп

В подвале уфимского барака обнаружили пролежавший долгое время труп

2 июля 2020, 05:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Предварительно сообщается, что тело пролежало около десяти суток.

Труп неизвестного мужчины был обнаружен в подвале барака 1 июля поздней ночью. Об этом сообщают журналисты «КП-Уфа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшего обнаружили в нежилом двухэтажном здании в Советском районе. Причина смерти мужчины пока что неизвестна, на его теле видимых повреждений не было. На месте работают сотрудники МВД и Следственного комитета.

По предварительной информации, мужчина был бездомным, на вид ему 35-40 лет. Причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам. В настоящий момент известно лишь то, что он пролежал около 10 суток.

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