В подвале уфимского барака обнаружили пролежавший долгое время труп

Posted 2 июля 2020, 05:23
Published 2 июля 2020, 05:23
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
Труп неизвестного мужчины был обнаружен в подвале барака 1 июля поздней ночью. Об этом сообщают журналисты «КП-Уфа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Погибшего обнаружили в нежилом двухэтажном здании в Советском районе. Причина смерти мужчины пока что неизвестна, на его теле видимых повреждений не было. На месте работают сотрудники МВД и Следственного комитета.
По предварительной информации, мужчина был бездомным, на вид ему 35-40 лет. Причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам. В настоящий момент известно лишь то, что он пролежал около 10 суток.