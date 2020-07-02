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Posted 2 июля 2020, 10:52

Published 2 июля 2020, 10:52

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

2 июля 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Актуальные данные на конец месяца предоставила пресс-служба ведомства.

В Башкирии ко 2 июля зафиксировано 5450 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+45 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 528 человек.

В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18, 21 в клинике БГМУ, в РКБ им. Куватова, в РКИБ и РКОД.

Также в Башкирии лечат в Стерлитамаке в больнице № 1 и 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Сибае, Салавате, Мелеузе, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, а также в Большеустьикинской ЦРБ.

Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Иглинской и Кармаскалинской ЦРБ.

Напомним, о новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему остается на уровне 18 человек.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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