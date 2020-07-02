Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

Posted 2 июля 2020, 10:52
Published 2 июля 2020, 10:52
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
В Башкирии ко 2 июля зафиксировано 5450 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+45 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 528 человек.
В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18, 21 в клинике БГМУ, в РКБ им. Куватова, в РКИБ и РКОД.
Также в Башкирии лечат в Стерлитамаке в больнице № 1 и 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Сибае, Салавате, Мелеузе, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, а также в Большеустьикинской ЦРБ.
Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Иглинской и Кармаскалинской ЦРБ.
Напомним, о новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему остается на уровне 18 человек.