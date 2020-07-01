Верховный муфтий принял участие в голосовании по поправкам к конституции России

— Впервые в Конституции нашей страны упоминается вера в Бога. Да религия отделена от государства, но мы здесь все родились, веками вместе живем и я считаю, что вера в Бога тоже должна быть отражена в Конституции. Я сегодня всех призываю участвовать в голосовании и выразить свое отношение. Это будущее нашей страны, наших детей и внуков, и последующих поколений, — сказал Верховный муфтий Талгат Таджуддин.