Верховный муфтий принял участие в голосовании по поправкам к конституции России

Posted 1 июля 2020, 11:03
Published 1 июля 2020, 11:03
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
По словам председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия Талгата Таджуддина, изменения в основной закон страны касаются всех сфер жизни, в том числе и религии.
— Впервые в Конституции нашей страны упоминается вера в Бога. Да религия отделена от государства, но мы здесь все родились, веками вместе живем и я считаю, что вера в Бога тоже должна быть отражена в Конституции. Я сегодня всех призываю участвовать в голосовании и выразить свое отношение. Это будущее нашей страны, наших детей и внуков, и последующих поколений, — сказал Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Напомним, ранее Талгат Таджуддин подчеркнул, что конституция — «важнейший фактор жизни государства, и она должна отвечать времени, а за последние 30 лет коренные изменения в жизни страны произошли, и поэтому сама жизнь диктует принятие этих поправок».