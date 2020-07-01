ЦИК России: серьезных нарушений в голосовании по поправкам в Конституцию нет

Posted 1 июля 2020, 09:43
Published 1 июля 2020, 09:43
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
— За эти дни серьезных нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, очень какого-то серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК и самой ЦИК, пока нет, — передает РИА «Новости» цитату Эллы Памфиловой в информцентре ЦИК.
Отмечается, что на данный момент по голосованию поступает минимальное количество обращений.
Как заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, по сравнению с единым днем голосования текущая кампания имеет незначительное количество претензий к участковым избирательным комиссиям. По его словам, за шесть дней было всего пять случаев опечатывания ящиков.
— Сравнивая текущую кампанию и единый день голосования 2019 года, мы видим, что число претензий к участковым избирателям комиссиям незначительное. Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней — это, конечно, малая величина», — подчеркнул Николай Булаев и добавил, что все претензии и обращения будут рассмотрены в полном объеме.
Напомним, сегодня, 1 июля, в России стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию. Подсчет всех голосов будет осуществляться в этот же день после 20 часов по местному времени.