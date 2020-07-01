ЦИК России: серьезных нарушений в голосовании по поправкам в Конституцию нет

— Сравнивая текущую кампанию и единый день голосования 2019 года, мы видим, что число претензий к участковым избирателям комиссиям незначительное. Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней — это, конечно, малая величина», — подчеркнул Николай Булаев и добавил, что все претензии и обращения будут рассмотрены в полном объеме.