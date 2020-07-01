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Posted 1 июля 2020, 10:42

Published 1 июля 2020, 10:42

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии в одном из населенных пунктов хотят запретить навсегда продажу алкоголя

В Башкирии в одном из населенных пунктов хотят запретить навсегда продажу алкоголя

1 июля 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В одно из сел после нового законопроекта решили запретить полную продажу алкоголя.

По информации журналистов UfaTime.ru, решение ввести полный запрет на розничную продажу алкоголя приняли в Верхнеиткулово. В настоящий момент законопроект пока что находится на рассмотрении.

Первое чтение инициативы пройдет в Курултае в ноябре, уточняется в документы. Причины такого решения не прописаны.

Напомним, возможность ввести полный запрет на розничную продажу продукции с содержанием спирта появилась после одобрения законопроекта о новых правилах продажи алкоголя. Согласно поправкам, во-первых, будет установлен запрет с 23:00 до 8:00, а не с 22:00 до 10:00, как это было раньше.

Вторым нововведением как раз было то, что госкомитет Башкирии по торговле и защите прав может регулировать режим и устанавливать локальные ограничения.

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#Общество#Новости#Алкоголь
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