В Башкирии в одном из населенных пунктов хотят запретить навсегда продажу алкоголя

Напомним, возможность ввести полный запрет на розничную продажу продукции с содержанием спирта появилась после одобрения законопроекта о новых правилах продажи алкоголя. Согласно поправкам, во-первых, будет установлен запрет с 23:00 до 8:00, а не с 22:00 до 10:00, как это было раньше.