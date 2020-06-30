В Башкирии с 1 июля изменится время и правила продажи алкоголя

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, после поправок закон становится более гибким. К примеру, если до принятия инициативы продажа алкоголя в республике прекращалась в 22:00 и начиналась в 10:00, то сейчас будет действовать такой же запрет, как и на федеральном уровне: с 23:00 до 8:00 часов. Из нововведений также, что госкомитет Башкирии по торговле и защите прав может регулировать режим и устанавливать локальные ограничения.