В Башкирии с 1 июля изменится время и правила продажи алкоголя

Posted 30 июня 2020, 06:51
Published 30 июня 2020, 06:51
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
В пресс-службе парламента сообщили, что новый порядок будет действовать в регионе с 1-го июля, поправки были одобрены депутатами на июньском пленарном заседании
По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, после поправок закон становится более гибким. К примеру, если до принятия инициативы продажа алкоголя в республике прекращалась в 22:00 и начиналась в 10:00, то сейчас будет действовать такой же запрет, как и на федеральном уровне: с 23:00 до 8:00 часов. Из нововведений также, что госкомитет Башкирии по торговле и защите прав может регулировать режим и устанавливать локальные ограничения.
Толкачев отметил, что в республике многие муниципалитеты хотели стать безалкогольными, новый закон позволяет администрациям быть более гибким и принимать свои решения на локальных уровнях. По словам парламентария, депутаты будут отслеживать эффективность инициативы и по-необходимости регулировать ее.