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Posted 30 июня 2020, 06:51

Published 30 июня 2020, 06:51

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии с 1 июля изменится время и правила продажи алкоголя

В Башкирии с 1 июля изменится время и правила продажи алкоголя

30 июня 2020, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Госсобрания -Курултая Башкирии уже приняли новые поправки, регулирующие реализацию спиртосодержащей продукции.

В пресс-службе парламента сообщили, что новый порядок будет действовать в регионе с 1-го июля, поправки были одобрены депутатами на июньском пленарном заседании

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, после поправок закон становится более гибким. К примеру, если до принятия инициативы продажа алкоголя в республике прекращалась в 22:00 и начиналась в 10:00, то сейчас будет действовать такой же запрет, как и на федеральном уровне: с 23:00 до 8:00 часов. Из нововведений также, что госкомитет Башкирии по торговле и защите прав может регулировать режим и устанавливать локальные ограничения.

Толкачев отметил, что в республике многие муниципалитеты хотели стать безалкогольными, новый закон позволяет администрациям быть более гибким и принимать свои решения на локальных уровнях. По словам парламентария, депутаты будут отслеживать эффективность инициативы и по-необходимости регулировать ее.

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#Общество#Новости#Алкоголь
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