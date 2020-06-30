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Posted 30 июня 2020, 07:37

Published 30 июня 2020, 07:37

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Жители Уфы все чаще стали страдать от одного из видов лихорадки

Жители Уфы все чаще стали страдать от одного из видов лихорадки

30 июня 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Рост мышинной лихорадки наблюдается уже несколько недель.

На оперативном совещании в уфимской администрации исполняющая обязанности замначальника эпидемиологического надзора по Башкирии Зульфия Камаева отчиталась о показателях заболеваемости мышиной лихорадкой.

По информации чиновницы, в период с января по май всего зарегистрировано 37 случаев мышиной лихорадки, показатель на 100 тысяч населения составляет 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В течение прошлой недели было зарегистрировано девять случаев, на позапрошлой – 10, проинформировала Камаева.

Медиакорсеть ранее передавала, что рост фиксируется уже с начала года, показатель рос и на позапрошлой неделе, фиксировался и с самого начала года. Специалисты подсчитали, что заболеваемость мышиной лихорадкой выросла на 59%. Причиной роста эксперты считают в том числ и теплую погоду, которая была весной.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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