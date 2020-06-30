Жители Уфы все чаще стали страдать от одного из видов лихорадки

Медиакорсеть ранее передавала, что рост фиксируется уже с начала года, показатель рос и на позапрошлой неделе, фиксировался и с самого начала года. Специалисты подсчитали, что заболеваемость мышиной лихорадкой выросла на 59%. Причиной роста эксперты считают в том числ и теплую погоду, которая была весной.