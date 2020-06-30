В Уфе чиновника Кировской администрации обвинили в махинациях с землей

Posted 30 июня 2020, 12:27
Published 30 июня 2020, 12:27
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
По данным башкирского управления Следственного комитета, ранее обвиняемый занимал должность Искинского сельсовета Кировского района Уфы. В 2014 году он выделил своим родственникам и знакомым семь участков земли в Атаевке, Локотках и Искино.
Когда сотрудники Росреестра начали проверять документы, обвиняемый воспользовался своим служебным положением и подготовил ответы на запросы Росреестра, что предоставленные распоряжения подлинны, а новоиспеченные пользователи земли зарегистрировали право собственности законно.
В результате земельные участки площадью более 2 гектар были отчуждены незаконно, причинив городскому бюджету ущерб на сумму более 26 млн рублей. Свою вину обвиняемый признал частично.