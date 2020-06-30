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Posted 30 июня 2020, 12:27

Published 30 июня 2020, 12:27

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Уфе чиновника Кировской администрации обвинили в махинациях с землей

В Уфе чиновника Кировской администрации обвинили в махинациях с землей

30 июня 2020, 12:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Перед судом предстанет бывший начальник отдела районной администрации за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным башкирского управления Следственного комитета, ранее обвиняемый занимал должность Искинского сельсовета Кировского района Уфы. В 2014 году он выделил своим родственникам и знакомым семь участков земли в Атаевке, Локотках и Искино.

Когда сотрудники Росреестра начали проверять документы, обвиняемый воспользовался своим служебным положением и подготовил ответы на запросы Росреестра, что предоставленные распоряжения подлинны, а новоиспеченные пользователи земли зарегистрировали право собственности законно.

В результате земельные участки площадью более 2 гектар были отчуждены незаконно, причинив городскому бюджету ущерб на сумму более 26 млн рублей. Свою вину обвиняемый признал частично.

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