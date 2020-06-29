В Башкирии чиновника минземимущества поймали на крупной взятке

Posted 29 июня 2020, 11:18
Published 29 июня 2020, 11:18
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Мужчину обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что один из обвиняемых предложил риэлтору за взятку помочь ее клиентку в победе на торгах.
После того, как она согласилась, чиновник обратился к своему приятелю, который был и.о обязанности начальника территориального отдела Комитета по управлению собственностью. Получив согласие, он озвучил риэлтору цену решения вопроса в размере 200 тысяч рублей.
Женщина согласилась на предложение, но потом обратилась в правоохранительные органы. 18 июня после получения 150 тысяч рублей обвиняемых задержали. Директор «Архитектуры» свою вину признал сразу и дал показания в отношении себя и чиновника из минземимущества.. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.