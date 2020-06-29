В Башкирии чиновника минземимущества поймали на крупной взятке

Женщина согласилась на предложение, но потом обратилась в правоохранительные органы. 18 июня после получения 150 тысяч рублей обвиняемых задержали. Директор «Архитектуры» свою вину признал сразу и дал показания в отношении себя и чиновника из минземимущества.. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.