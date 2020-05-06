В Башкирии депутаты снова хотят ужесточить продажу алкоголя

«Наливайки притягивают к себе асоциальных личностей, нередко с криминальным прошлым. Они нарушают общественный порядок, покой граждан. И все это под окнами у людей, рядом с детским садом, школой, детской площадкой. Люди не без оснований обеспокоены безопасностью детей. Очень часто в таких заведениях алкоголь продается ночью путем имитации услуг общепита с помощью пары стульев и барной стойки.Наконец-то всему этому будет положен конец», – прокомментировал парламентарий.