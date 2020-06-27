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Posted 27 июня 2020, 12:09

Published 27 июня 2020, 12:09

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В Уфе направят 241 млн рублей на ремонт двух улиц возле Советской площади

27 июня 2020, 12:09
Мэрия ищет исполнителей ремонтных работ, следует из информации, размещенной в портале госзакупок.

В столице Башкирии планируют отремонтировать две улицы, прилегающие к одной из главных площадей Уфы – Советской. Для этих целей городская администрация готова выделить более 241 млн рублей. Впрочем, большая часть этих средств – 234 млн – будет выделено с республиканской казны.

Как сообщается в документации, размещенной на портале госзакупок, капремонт коснется отрезков улиц Советская и Пушкина. Ремонтные работы в том числе включают в себя вырубку и посадку 95 новых деревьев, подготовки самой площади для установки фонтана. Появятся новые скамейки, бордюры, светильники.

По плану ремонт должен завершиться к концу сентября следующего года.

Напомним, о реконструкции Советской площади заговорили в начале текущего года. Вместо стихийной парковки, согласно проекту, здесь появится памятник легендарному комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Кроме того, площадь украсит свето-музыкальный фонтан и мини-скверы.

#Город#Новости
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