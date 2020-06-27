В Уфе направят 241 млн рублей на ремонт двух улиц возле Советской площади

В столице Башкирии планируют отремонтировать две улицы, прилегающие к одной из главных площадей Уфы – Советской. Для этих целей городская администрация готова выделить более 241 млн рублей. Впрочем, большая часть этих средств – 234 млн – будет выделено с республиканской казны.