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Радий Хабиров показал, какая будет Советская площадь в Уфе с памятником Шаймуратову

4 февраля 2020, 08:12
Фото: Скриншот страницы Радия Хабирова
Глава Башкирии заявил, что Советская площадь в столице республики не должна быть банальной парковкой.

«Это центр города и то место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии», – отметил руководитель региона.

Он показал макет, который наглядно демонстрирует, какой должна быть площадь после реконструкции и пообещал, что она будет такой уже к концу 2020 года. В центре площади планируется поставить памятник генералу Шаймуратову, а также установить поющий фонтан.

В планах работ также реконструкция фасадов прилегающих зданий. Напомним, раньше говорилось о том, чтобы построить подземную парковку, но сейчас упоминания об этом исчезли.

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