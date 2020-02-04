Радий Хабиров показал, какая будет Советская площадь в Уфе с памятником Шаймуратову

«Это центр города и то место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии», – отметил руководитель региона.
Он показал макет, который наглядно демонстрирует, какой должна быть площадь после реконструкции и пообещал, что она будет такой уже к концу 2020 года. В центре площади планируется поставить памятник генералу Шаймуратову, а также установить поющий фонтан.
В планах работ также реконструкция фасадов прилегающих зданий. Напомним, раньше говорилось о том, чтобы построить подземную парковку, но сейчас упоминания об этом исчезли.