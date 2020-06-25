В Октябрьском благоустроят два сквера и парк

Posted 25 июня 2020, 10:39
Published 25 июня 2020, 10:39
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
В сквере по улице Северной уже появились новые асфальтированные дорожки, парковки, современное освещение, скамейки. По просьбе жителей обустроена площадка для выгула и дрессировки собак. Завершат оформление сквера крупномеры, высадка которых запланирована на осень.
В парке «Нефтяник» — старейшем в Октябрьском — заменены бордюры, установлены современные светильники, разбиты газоны, рабочие начали укладывать брусчатку.
Новый сквер расположится возле школы № 20 и будет представлять собой зеленую зону с детской и спортивной площадками, беговой и велосипедной дорожками, местом для отдыха. Украсят сквер декоративные фигуры-топиарии.