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Posted 25 июня 2020, 10:39

Published 25 июня 2020, 10:39

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Октябрьском благоустроят два сквера и парк

В Октябрьском благоустроят два сквера и парк

25 июня 2020, 10:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Три общественные территории будут реконструированы в рамках программы «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сквере по улице Северной уже появились новые асфальтированные дорожки, парковки, современное освещение, скамейки. По просьбе жителей обустроена площадка для выгула и дрессировки собак. Завершат оформление сквера крупномеры, высадка которых запланирована на осень.

В парке «Нефтяник» — старейшем в Октябрьском — заменены бордюры, установлены современные светильники, разбиты газоны, рабочие начали укладывать брусчатку.

Новый сквер расположится возле школы № 20 и будет представлять собой зеленую зону с детской и спортивной площадками, беговой и велосипедной дорожками, местом для отдыха. Украсят сквер декоративные фигуры-топиарии.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Строительство
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