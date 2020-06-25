В МЧС предупредили, что в Башкирии будут сильные ночные заморозки

МЧС предупреждает, что скорость ветра в среднем составит от 3 до 8 метров в секунду, днем же он усилится до 9-14 метров в секунду, направление ветра будет северным, северо-западным. На дорогах обещают хорошую видимость. Также, по сообщению ведомства, в регионе сохраняется пятый класс пожароопасности.