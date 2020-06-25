В МЧС предупредили, что в Башкирии будут сильные ночные заморозки

Posted 25 июня 2020, 13:35
Published 25 июня 2020, 13:35
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
По информации спасателей, в этот период времени ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и заморозки, также будет и усиление ветра.
МЧС предупреждает, что скорость ветра в среднем составит от 3 до 8 метров в секунду, днем же он усилится до 9-14 метров в секунду, направление ветра будет северным, северо-западным. На дорогах обещают хорошую видимость. Также, по сообщению ведомства, в регионе сохраняется пятый класс пожароопасности.
Что касается заморозков, то температура упадет ночью, в основном в восточных района. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днём +11,+16°. На автодорогах видимость хорошая. В МЧС предупреждают, что при заморозках рекомендуется минимизировать последствия на сельскохозяйственные культуры.
Ранее, напомним, Медиакорсеть передавала прогноз погоды на июль. Ожидается, что он будет довольно холодным и дождливым.