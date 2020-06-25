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Posted 25 июня 2020, 11:31

Published 25 июня 2020, 11:31

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

Число тяжелобольных коронавирусом в Башкирии увеличилось

Число тяжелобольных коронавирусом в Башкирии увеличилось

25 июня 2020, 11:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав Башкирии рассказал более подробные данные о заболеваемости коронавирусом по состоянию на 25 июня.

По информации ведомства, в настоящий момент на лечении в стационарах республики находятся 738 человек. Медиакорсеть ранее писала, в какие больницы госпитализированы больные коронавирусом.

Среди госпитализированных 24 человека сейчас в тяжелом состоянии, из них 9 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Среди выявленных носителей коронавируса также есть и те, кто болеет сейчас легкой формой заболевания и лечатся дома. Таких 1722 человека. За сутки также выявили 42 случая внебольничной пневмонии, выписали из больницы 32 человека.

На сегодняшний день всего проведено 371530 исследований, обследовано 354888 человека. За последние сутки в Республике проведено 4861 исследование, обследовано 4705 человек.

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