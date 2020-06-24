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Posted 24 июня 2020, 07:20

Published 24 июня 2020, 07:20

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

«Перемены в поведении»: что стало с запертыми в морге медсестрами из Башкирии

«Перемены в поведении»: что стало с запертыми в морге медсестрами из Башкирии

24 июня 2020, 07:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Медработников из Архангельской больницы наградили грамотами после скандальной истории.

В социальной сети в группе профсоюза медицинских работников «Действие» сообщили о переменах в истории с медсестрами из Архангельской ЦРБ, которые стали известны тем, что провели ночь изолированными в здании морга, и которых без согласия перевели из психотерапевтического отделения в терапевтическое, сообщается в от лица профсюза.

– О предстоящем переводе им стало известно только 2 июня. Тогда как уже третьего, они должны были приступить к выполнению трудовых обязанностей в новом отделении. В этот день прошло собрание с медсестрами на котором ведущий специалист отдела кадров мягко, но настойчиво пыталась склонить сотрудниц, подписать дополнительное соглашение об изменении условий трудового договора. Медсестры своего согласия не дали. В настоящий момент в Гострудинспекцию направлена жалоба, а в адрес главного врача направлено требование об устранении нарушений от профкома «Действия», – передается в сообщении.

В профсоюзе также рассказали, что в расчетных листах в июне сотрудницы увидели выплаты по трем постановления за работу в условиях пандемии. Однако о каком периоде времени идет речь, пока что неясно.

– Сейчас сотрудницы отмечают разительные перемены в поведении главного врача Людмилы Хатмуллиной. На празднике, посвящённом Дню медицинского работника, она объявила о награждении медсестёр грамотами. Однако по состоянию здоровья они не смогли присутствовать на мероприятии, – отметили в профсоюзе.

Медиакорсеть ранее подробно рассказывала несколько раз историю пострадавших медсестер. В середине мая руководство Архангельской ЦРБ дало указание запереть двух сестер, помывших палату после отъезда больной с коронавирусом, в изолятор рядом с моргом. После этой ночи медсестер отправили на самоизоляцию домой.

Одной из них стало настолько плохо, что ее госпитализировали. По неподтвержденной официально информации, главный врач Архангельской ЦРБ запрещала госпитализировать женщину, хотя у неё были все признаки сердечного приступа. После жалобы мужа в прокуратуру её поместили в стационар, а потом отправили на операцию в Уфу.

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