«Перемены в поведении»: что стало с запертыми в морге медсестрами из Башкирии

– О предстоящем переводе им стало известно только 2 июня. Тогда как уже третьего, они должны были приступить к выполнению трудовых обязанностей в новом отделении. В этот день прошло собрание с медсестрами на котором ведущий специалист отдела кадров мягко, но настойчиво пыталась склонить сотрудниц, подписать дополнительное соглашение об изменении условий трудового договора. Медсестры своего согласия не дали. В настоящий момент в Гострудинспекцию направлена жалоба, а в адрес главного врача направлено требование об устранении нарушений от профкома «Действия», – передается в сообщении.