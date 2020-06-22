Минздрав Башкирии сообщил подробные данные о тяжелобольных коронавирусом

По состоянию на 13:00 часов 22 июня информация мало отличается от данных министра. В ведомстве сообщают, что в стационарах сейчас лечатся 782 человек, в тяжелом состоянии из них 25 человек. Число пациентов, помещенных на ИВЛ, стало меньше, чем 21 июня. Сейчас таких 10 человек. В какую сторону изменилось состояние 11 пациента – в лучшую или худшую неизвестно.