Минздрав Башкирии сообщил подробные данные о тяжелобольных коронавирусом

Posted 22 июня 2020, 10:46
Published 22 июня 2020, 10:46
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
По состоянию на 13:00 часов 22 июня информация мало отличается от данных министра. В ведомстве сообщают, что в стационарах сейчас лечатся 782 человек, в тяжелом состоянии из них 25 человек. Число пациентов, помещенных на ИВЛ, стало меньше, чем 21 июня. Сейчас таких 10 человек. В какую сторону изменилось состояние 11 пациента – в лучшую или худшую неизвестно.
За прошедшие сутки на 12 человек увеличилось число заболевших внебольничной пневмонией, выписано 15. На сегодняшний день всего проведено 356134 исследования, обследовано 340121 человек. За последние сутки в Республике проведено 4304 исследования, обследовано 4111 человек.
Число умерших от коронавирусной инфекции осталось неизменным. Власти все также сообщают о 18 погибших. Минздрав Башкирии по-прежнему не предоставил ответы на запрос от Медиакорсети от 11 июня по вопросу более раскрытой статистики по смертности.