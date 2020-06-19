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Posted 19 июня 2020, 09:15

Published 19 июня 2020, 09:15

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

Дело экс-полицейского из Башкирии, пнувшего в пах автоинспектора, передано в суд

Дело экс-полицейского из Башкирии, пнувшего в пах автоинспектора, передано в суд

19 июня 2020, 09:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Подробности истории о расследовании резонансного дела сообщили в региональном прокуратуре.

В региональном прокуратуре сообщили, что утверждено обвинительное заключение об уголовное деле экс-сотрудника полиции, который начал драться и пнул в пах задержавшего его знакомую инспектора. Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ)

Напомним, что случай произошел в октябре 2017 года около Аграрного университета в Уфе. Подполковник Рамиль Гарифуллин защищал тогда свою знакомую, которая была в нетрезвом виде за рулем, и начал лезть в драку, а потом и вовсе пнул его ногой в пах.

В тот день примерно около 6 утра женщину около остановки «Аграрный университет» инспектор ДПС остановил автомобиль. Увидев, что водитель пьяна, сотрудник ДПС начал составлять протокол, а женщина стала звонить своему знакомому. Гарифуллин приехал на место в течение 10 минут на автомобиле Toyota Land Cruiser». В ходе беседы подполковник полиции оскорбил инспектора ДПС и ударил его в пах.

Рамиль Гайфуллин был уволен из МВД по собственному желанию, хотя свою вину по-прежнему не признает. Дело будут рассматривать в суде Советского района Уфы.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Суд#Избиение
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