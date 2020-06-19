Дело экс-полицейского из Башкирии, пнувшего в пах автоинспектора, передано в суд

Напомним, что случай произошел в октябре 2017 года около Аграрного университета в Уфе. Подполковник Рамиль Гарифуллин защищал тогда свою знакомую, которая была в нетрезвом виде за рулем, и начал лезть в драку, а потом и вовсе пнул его ногой в пах.