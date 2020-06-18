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Posted 18 июня 2020, 07:03

Published 18 июня 2020, 07:03

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Челябинской области на башкирском предприятии произошла вспышка коронавируса

В Челябинской области на башкирском предприятии произошла вспышка коронавируса

18 июня 2020, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вспышку коронавируса обнаружили на Узегильском руднике Учалинского горно-обогатительного комбината.

«Эхо Москвы в Челябинске» со ссылкой на региональное правительство сообщает, что коронавирус обнаружили у 11 сотрудников Узегинского рудника Учалинского горно-обогатительного комбината. Предприятие находится в Челябинской области. На лечение всех заболевших отправили в Уфе.

Сообщается, что инфицированных выявили совершенно случайно во время профилактического тестирования. 16 июня COVID-19 подтвердился у семи человек, на следующий день – еще у четверых.

Власти Челябинской области пояснили, что сотрудников комбината отправили в Уфу, так как предприятие зарегистрировано в Башкрии, однако заболевшие являются жителями Челябинской области.

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#Общество#Новости#Карантин
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