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Posted 17 июня 2020, 07:45

Published 17 июня 2020, 07:45

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 4670 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 4670 человек

17 июня 2020, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центр по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщил последние данные о распространении заболевания в Башкирии.

По информации федеральных экспертов, в республике за последние сутки количество выявленных носителей коронавируса увеличилось на 59 человек. Всего в региона COVID-19 инфицированы 4670 человек.

Известно, что число выписанных из медицинских учреждений, по данным на текущий момент, в два раза выше заболевших. Всего с выздоровлением выписано 130 человек.

О новых смертях от COVID-19 ничего неизвестно. Официально подтверждено минздравом республики все также 18 случаев. Напомним, статистика Росстата отличается от данных министерства, там количество умерших выше.

Как передавало ведомство, в апреле в Башкирии умерли 22 пациента. У всех был подтвержденный коронавирус. У 17 из них именно он стал причиной смерти, у шести — как «прочее важное состояние».

В России выявлено 7 843 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Всего зарегистрирован 553 301 случай.

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