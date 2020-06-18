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Posted 18 июня 2020, 06:15

Published 18 июня 2020, 06:15

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В Башкирии предлагают дать право многодетным брать отпуск в любое время

В Башкирии предлагают дать право многодетным брать отпуск в любое время

18 июня 2020, 06:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В башкирском парламенте предлагают дать семьям с несколькими детьми еще одно послабление.

В Госсобрании-Курултае Башкирии планируют внести в Госдуму поправки в статью 262.2 Трудового кодекса РФ, который бы дал право гражданам, у которых трое и более несовершеннолетних детей на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в любое удобное время.

Председатель парламента Константин Толкачев сообщил, что такая норма уже есть в регионе, с разницей, что она дает право тем, у кого дети до 12 лет, сейчас же планируется наделить этим правом всех, у кого дети до 18 лет.

– Люди нередко вынуждены брать отпуск в неудобное для них время, что лишает детей и родителей возможности совместного отдыха, который является значимым фактором укрепления семейных ценностей. Обозначенная льгота нацелена на поддержку многодетных семей, – отметил он.

Проект законопроекта поддержан рядом региональных парламентов и рекомендован в Государственную Думу.

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#Общество#Новости#Многодетные семьи
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