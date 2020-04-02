«Единая Россия» предложила разработать льготы на жилищно-коммунальные услуги

Секретарь генсовета добавил, что особый порядок предлагается ввести в соответствии с принятыми поправками в закон о защите граждан и территорий от ЧС, пунктами обращения президента к населению и поручениями правительства в связи с пандемией коронавируса в России. Турчак отметил, что совместно с Минстроем подготовлены мероприятия, которые помогут гражданам со счетами за ЖКУ, газ, воду, тепло и электричество.