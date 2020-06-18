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Posted 18 июня 2020, 10:38

Published 18 июня 2020, 10:38

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

18 июня 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

На лечении в стационарах находится 780 человек, из них в тяжелом — 30, в том числе 11 на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1750 человек с легкой формой заболевания.

За сутки выявлено 127 случаев пневмонии, 50 пациентов выписано по выздоровлению.

Напомним, за сутки число носителей COVID-19 увеличилось на 60 человек, всего в республики выявлено 4730 человек с опасной инфекцией.

Количество умерших от новой коронавирусной инфекцией не меняется уже на протяжении нескольких недель — жертв коронавируса официально все еще 18 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7790 в 83 регионах. Всего зарегистрирован 561091 случай (+1,4%) коронавируса.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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