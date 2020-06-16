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Posted 16 июня 2020, 07:59

Published 16 июня 2020, 07:59

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии снова выросло количество больных коронавирусом

В Башкирии снова выросло количество больных коронавирусом

16 июня 2020, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщается в оперативных данных на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявлено еще 64 больных коронавирусом. Всего количество зафиксированных случаев составило 4611 человек.

Выздоровело за сутки 66 человек, всего за весь период пандемии с выздоровлением выписаны 1940 пациентов.

Количество летальных случаев в регионе по-прежнему — 18.

В целом по стране выявлено 8248 случаев коронавирусой инфекции за сутки, всего зарегистрировано 545458 больных. Выздоровело за сутки 9767 человек, всего — 294306. За сутки умерло 193 человека (всего 7284).

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