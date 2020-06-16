В Башкирии снова выросло количество больных коронавирусом

Posted 16 июня 2020, 07:59
Published 16 июня 2020, 07:59
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
За сутки в регионе выявлено еще 64 больных коронавирусом. Всего количество зафиксированных случаев составило 4611 человек.
Выздоровело за сутки 66 человек, всего за весь период пандемии с выздоровлением выписаны 1940 пациентов.
Количество летальных случаев в регионе по-прежнему — 18.
В целом по стране выявлено 8248 случаев коронавирусой инфекции за сутки, всего зарегистрировано 545458 больных. Выздоровело за сутки 9767 человек, всего — 294306. За сутки умерло 193 человека (всего 7284).