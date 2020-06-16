В Уфе должностные лица «Уфаводоканала» обвиняются в хищении миллионов

Следствие установило, что с 29 мая 2018 года по 28 февраля 2020 года неустановленные представители ООО «Тандем», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами МУП «Уфаводоканал», заключали фиктивные договоры на выполнение работ по вывозу, утилизации осадков сточных вод очистных сооружений и передаче ООО «Тандем» иловых осадков. Таким образом было совершено покушение на хищение имущества «Уфаводоканала».