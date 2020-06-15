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Posted 15 июня 2020, 11:33

Published 15 июня 2020, 11:33

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии от пневмококка начнут вакцинировать больше пенсионеров и призывников

В Башкирии от пневмококка начнут вакцинировать больше пенсионеров и призывников

15 июня 2020, 11:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав Багшкирии сообщил, что в республике будут дополнительно вакцинировать еще 20 тысяч человек.

В ведомстве напомнили, что сейчас упор будет сделан на вакцинирование призывников и граждан старше 65 лет. Ранее планировалось привить всего 30 тысяч человек,из них 20 тысяч человек были пожилые люди и все остальные – призывники. Сообщается, что решение принято в связи с рекомендациями ВОЗ, где сказано, что в связи с распространением коронавируса нужно продолжать вакцинацию от кори полиомиелита и других заболеваний людей группы риска.

В настоящий момент региональный минздрав закупает 10 тысяч доз вакцины на сумму более 16,5 млн рублей, такая же сумма будет выделена из Резервного фонда для покупки еще 10 тысяч доз вакцины. Всего Башкирия потратит 96,6 млн рублей на приобретение 50526 доз пневмококковой вакцины.

Основная цель вакцинации, по информации ведомства, состоит в снижении смертности от заболеваний органов дыхания. По плану к 2020 году этот показатель должен достигнуть 41,3 на 100 тысяч населения.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Минздрав Башкортостана
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